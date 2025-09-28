



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن قربان رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان لارستان گفت: رقابت‌های پینگ پنگ جایزه بزرگ کشور با شرکت بیش از ۱۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در قالب ۲۴ تیم به مدت ۳ روز در خانه تنیس روی میز شهرستان لارستان برگزار شد که در پایان آکادمی مخابرات شیراز قهرمان شد، لبنیات قنبرزاده لارستان به مقام دوم دست یافت و آکادمی قهرمانان الف شیراز و آب درمانی بعثت شیراز مشترکا سوم شدند.

رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان لارستان افزود:این رقابت‌ها با حضور رئیس فدراسیون فدراسیون تنیس روی میز و دوران بین المللی این فدراسیون برگزار شد