پخش زنده
امروز: -
در پایان رقابتهای تنیس روی میز جایزه قهرمانی کشور، تیم آکادمی مخابرات به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن قربان رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان لارستان گفت: رقابتهای پینگ پنگ جایزه بزرگ کشور با شرکت بیش از ۱۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در قالب ۲۴ تیم به مدت ۳ روز در خانه تنیس روی میز شهرستان لارستان برگزار شد که در پایان آکادمی مخابرات شیراز قهرمان شد، لبنیات قنبرزاده لارستان به مقام دوم دست یافت و آکادمی قهرمانان الف شیراز و آب درمانی بعثت شیراز مشترکا سوم شدند.
رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان لارستان افزود:این رقابتها با حضور رئیس فدراسیون فدراسیون تنیس روی میز و دوران بین المللی این فدراسیون برگزار شد