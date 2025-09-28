پخش زنده
یک خودروی سواری حامل ۶۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در جاده نی ریز توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان نیریز گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده به یک خودروی سواری پراید مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ عظیماله کرمی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۶۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد گفت: راننده قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.