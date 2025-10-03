رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان از کاهش ۲ درصدی تردد در محور‌های مواصلاتی استان در شهریورماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت، مجموع ورود و خروج خودرو‌ها به ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار دستگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمد محمدی گفت: در شهریورماه امسال، مجموع تردد ورودی و خروجی در محور‌های مواصلاتی استان زنجان حدود ۴ میلیون و ۴۲۴ هزار خودرو ثبت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: اوج تردد در استان مربوط به روز ۲۱ شهریورماه با ثبت ۲۰۲ هزار خودرو بوده است.

محمدی با اشاره به جزئیات تردد در محور‌های استان، گفت: بیشترین ترافیک در طی این مدت در آزادراه زنجان-قزوین (باند جنوبی) با حدود یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۶۳ وسیله نقلیه و با نرخ متوسط ۱۶۴۱ تردد وسیله نقلیه در ساعت به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان تصریح کرد: ۱۹ درصد از کل تردد‌های صورت گرفته در شهریورماه مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

وی در خصوص تخلفات رانندگی نیز گفت: بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز در محور آزادراه زنجان-قزوین و بالعکس صورت گرفته است. همچنین، بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیربومی در محور‌های استان مربوط به استان‌های تهران و آذربایجان شرقی بوده است.

محمدی در پایان با اشاره به عملکرد سامانه‌های ثبت تخلفات عبور و مرور و توزین در حال حرکت، افزود: با عنایت به کارکرد سامانه‌های ثبت تخلفات در آزادراه‌های زنجان-قزوین، زنجان-تبریز، ترانزیت زنجان-ابهر، زنجان-میانه، سرچم-اردبیل و سلطانیه-خدابنده-همدان و همچنین سامانه‌های توزین در حال حرکت در محور‌های آزادراه زنجان-قزوین، ابهر-زنجان، زنجان-ابهر، بیجار-زنجان و دندی-زنجان، در مجموع ۱۱۱ هزار و ۲۴۷ تخلف سرعت غیرمجاز و ۸۶۱۵ تخلف اضافه بار ثبت و ارسال شده است، این تعداد حدود یک درصد از تردد‌های صورت گرفته در محور‌ها است که در کاهش تخلفات جاده‌ای مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برای اطلاع از وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور و شرایط آب و هوایی مسیر‌ها می‌توان با سامانه ۱۴۱ در ارتباط بود.