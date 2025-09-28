قاسم بیات در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بیش از سه دهه سابقه کار در صنعت مدادسازی افزود: بخش تکمیلی این کارخانه سالانه ظرفیت تولید حدود یک و نیم میلیون جعبه مداد رنگی دارد و محصولات آن قابلیت رقابت با نام نشان های برترِ ( برند ) اروپایی را دارد.

وی با اشاره به کیفیت محصولات گفت: بر اساس تجربه کاری، کیفیت مداد‌های تولید داخل قابل رقابت با برند‌های معتبر جهانی همچون استدلر و فابرکاستل است و حتی بخشی از تولید با برند مشترک به بازار آلمان صادر می‌شود.

بیات میزان تولید سالانه این کارخانه را در صورت تأمین مواد اولیه حدود یک و نیم میلیون جعبه عنوان کرد و افزود: مشکلات ارزی و تأخیر در واردات چوب مورد نیاز از جمله چالش‌های اصلی تولید است، به‌گونه‌ای که امروز آخرین محموله چوب ما به پایان رسید.

این تولید کننده نوشت افزار با اشاره به اشتغال مستقیم هزار نفر در کارخانه و معیشت چند هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم گفت: تولید فقط کسب درآمد نیست، بلکه علاقه و تعهد به ایجاد اشتغال در کشور است.

به گفته بیات در مجموعه تولیدی علاوه بر مداد، در زمینه تولید خودکار، چسب ماتیکی، رنگ انگشتی و بیش از ۵۰ نوع محصول نوشت‌افزار دیگر فعالیت می‌کنند.

این تولیدکننده پیشکسوت عرصه نوشت افزار، وضعیت کلی تولید نوشت‌افزار در کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کارخانه‌های داخلی توان تولید دارند، اما مشکلات ارزی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنعت است.