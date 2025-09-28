به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس جمعیت هلال احمر آباده گفت: همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، ۷۰ بسته لوازم التحریر به همت خانه هلال مسجد امام زمان (عج) این شهرستان به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

علی سعادتمند افزود: این بسته‌ها در مجموع به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال که با هدف فراهم کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان کم برخوردار آماده و توزیع شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.