۷۰ بسته لوازم التحریر به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون ریال بین دانش آموزان کم برخوردار آباده توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس جمعیت هلال احمر آباده گفت: همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، ۷۰ بسته لوازم التحریر به همت خانه هلال مسجد امام زمان (عج) این شهرستان به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
علی سعادتمند افزود: این بستهها در مجموع به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال که با هدف فراهم کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانشآموزان کم برخوردار آماده و توزیع شده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.