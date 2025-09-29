پخش زنده
مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، گیلانیان با اهدای ۴۶ هزار و ۸۹۵ واحد خون به بیماران نیازمند کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بابک پاکدل گفت: نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۴۶ هزار و ۸۹۵ واحد خون در گیلان اهدا شد که نسبت به سال گذشته ۴ و ۳۷ صدم درصد افزایش داشته است.
مدیرکل انتقال خون گیلان با بیان اینکه گیلان جزو ۱۰ استان برتر اهدای خون در کشور و همچنین در زمینه مصرف خون جزو ۵ استان نخست کشور است از اهدا کنندگان خواست با اهدای خون به کمک بیماران نیازمند بشتابند.
بابک پاکدل بیشترین نیاز به گروههای خونی را، گروههای O منفی، O مثبت و A مثبت اعلام کرد.