وحید اشجع، مسئول انجمن شعر آیینی شهرستان بروجرد با بیان اینکه این انجمن با محوریت یادمان و گرامیداشت‌های ملی و مذهبی فعالیت دارد، گفت: انجمن آیینی صامت روایتگر برگ‌های سُرور و سوگواری در تقویم است و تلاش دارد که با ادبیات آیینی، نشاط معنوی و معرفت دینی را در جامعه تقویت کند.



