برگزاری محفل شعر آیینی صامت در بروجرد
نشست ادبی محفل شعر آیینی صامت در بروجرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد: نشست ادبی محفل شعر آیینی صامت به مناسبت هفته دفاع مقدس و ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در بروجرد برگزار شد.
وحید اشجع، مسئول انجمن شعر آیینی شهرستان بروجرد با بیان اینکه این انجمن با محوریت یادمان و گرامیداشتهای ملی و مذهبی فعالیت دارد، گفت: انجمن آیینی صامت روایتگر برگهای سُرور و سوگواری در تقویم است و تلاش دارد که با ادبیات آیینی، نشاط معنوی و معرفت دینی را در جامعه تقویت کند.
در این محفل شاعران آیینی اشعاری با موضوع جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه خوانش کردند.
همچنین کارشناسان ادبی و منتقدان در این نشست با بیان دیدگاههای تخصصی، بر نقش شعر آیینی در گسترش فرهنگ دینی و ملی تأکید کردند.