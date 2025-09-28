به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات رییس کمیسیون حقوقی و قضایی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، و نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه این مراسم، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شهدا و ایثارگران کشورمان، دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه را مکمل هم برشمرد و افزود: جنگ تمام نشده و فقط شکل آن تغییر کرده. امروز در نبرد اقتصادی هستیم و برای موفقیت در این جنگ که ادامه دفاع مقدس است، باید سازوکار و تدابیر مناسب آن را به کار بگیریم.

رحیمی افزود: بخش اعظم ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری خود دلبستگی دارند و باید به این افراد به چشم فرصتی نگریست که فرهنگ و تمدن ایرانی را به همه جهان منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به حفظ و تقویت ارتباط ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری، این موضوع را مستلزم رویکرد و سیاست‌گذاری صحیح و واقع‌‎بینانه برشمرد و گفت: نگارش لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به ما سپرده شده بود که این مهم، به‌خصوص با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های عضو، انجام، و مراحل پایانی بررسی را در شورای نگهبان سپری می‌کند که پس از تبدیل به قانون، فرصت و بستر مناسبی را برای حمایت از هموطنان خارج از کشور و تقویت ارتباط و استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان فراهم می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات مختلفی که گریبان‌گیر ایرانیان خارج از کشور بود گفت: امروز با تغییر نگاه به این دسته از هموطنان به عنوان یک ظرفیت بالقوه و ارزشمند، بسیاری از مشکلات گذشته حل شده و تلاش می‌کنیم مسائل باقی‌مانده نیز به مرور مرتقع شود.

رحیمی افزود: در شرایط کنونی به‌خصوص در حوزه اقتصادی نیازمند هم‌افزایی و همکاری و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف تولیدی هستیم و این امر نیازمند اعتمادسازی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای این هموطنان است.

وی گفت: امروز با وجود دیدگاه‌های متعالی رهبر معظم انقلاب، قانون شفاف، مسئولان دغدغه‌مند و عزم راسخ در حوزه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، همه ابزار‌ها و امکانات برای جذب این هموطنان و سرمایه‌های آنان برای آبادانی و توسعه بیشتر کشور در دسترس است. باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد مشوق‌های متنوع، هموطنان خارج از کشور را تشویق و ترغیب به حفظ و تقویت ارتباط با سرزمین مادری و سرمایه‌گذاری در ایران نماییم.

رییس کارگروه حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور افزود: باید شرایطی را فراهم آوریم که هموطنان خارج از کشور به این باور قلبی برسند که ایران سرزمینی امن، آرام و آباد با ظرفیت‌های بدیع و متنوع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.

در این نشست، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری به انتخاب اعضا، برای ۲ سال آتی به عنوان رییس کارگروه حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور انتخاب شد.