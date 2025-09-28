به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان سرچهان گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق، ماموران یگان امداد این شهرستان، هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه تریلر حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمدجواد اسلامی‌مهر افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون ۳۷ راس گاو فاقد پروانه بهداشتی کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سرچهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش‌های شهروندان است.