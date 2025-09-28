به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مقاله دکتر رضا اباذری و محقق پسا‌دکتری ایشان دکتر سهیلا صنعتی در شماره اخیر مجله Energy and Environmental Science با ضریب تاثیر ۳۲ که پرچمدار مجلات انتشارات Royal Society of Chemistry است منتشر شد.

رضا اباذری در خصوص این مقاله اظهار داشت:جستجوی مداوم راه‌حل‌هایی برای تولید انرژی پایدار و تجدیدپذیر در راستای مقابله با کمبود انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی از اولویت‌های اصلی پژوهشگران است. این مهم با تکیه بر مواد کاربردی پیشرفته تسریع می‌شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی هیدروژن به‌عنوان سوخت پاک افزود: هیدروژن کاربرد‌های گسترده‌ای دارد از جمله در حمل‌ونقل تجاری، حمل‌ونقل هوایی کوتاه‌برد و کشتیرانی جایی که انرژی قابل‌توجهی در وزن و حجم بیشتر نسبت به باتری‌های لیتیومی نیاز است. هیدروژن می‌تواند مشابه بنزین سوزانده شود یا از طریق پیل سوختی برای تولید نیروی الکتریکی به‌کار گرفته شود.

نویسنده مسئول مقاله خاطرنشان کرد: این روش که با استفاده از مواد متخلخل انجام می‌شود می‌تواند در حمل‌ونقل طولانی‌مدت یا سایر شیوه‌هایی که در آن نسبت وزن به حجم اهمیت کمتری دارد نقشی موثر ایفا کند.

وی افزود: این پژوهش یکی از بهترین روش‌های ارائه‌شده تاکنون برای ذخیره‌سازی انرژی ساکن باشد؛ چرا که در این روش هیدروژن می‌تواند تقریباً مشابه باتری مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله با همکاری دکتر رضا اباذری و دکتر سهیلا صنعتی و همکاران ایشان به‌منظور دستیابی به اهداف مرز‌های دانش و ارائه راهکار‌های علمی مبتنی بر نتایج مطالعات برای حل مسائل کشور در این حوزه منتشر شده است.

این دستاورد می‌تواند زمینه‌ساز تولید فناوری‌های مرتبط در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باشد. شایان ذکر است این پژوهش نخستین مقاله در سطح جهانی است که به‌طور جامع با تکیه بر ترکیبات متخلخل چارچوب‌های فلز-آلی (MOFs) به مسائل مرتبط پرداخته است. ادامه این تحقیقات در گروه پژوهشی دکتر رضا اباذری و با حمایت چندین طرح پژوهشی از جمله بنیاد ملی نخبگان در حال پیگیری است.

این مجله در رده‌بندی JCR سال ۲۰۲۴ در میان مجلات دارای بالاترین ضرایب تاثیر علمی، رتبه ۲۲ را بعد از مجله Science به خود اختصاص داده است. تاکنون دو محقق ایرانی موفق به چاپ مقاله در این مجله شده‌اند.