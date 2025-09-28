معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی گفت: سلامت و شفافیت انتخابات اولویت اصلی است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ افشین کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام در نشست فنی پیگیری مصوبات حوزه وزارت کشور و مخابرات در استان ایلام با محوریت انتخابات الکترونیک اظهار داشت: سلامت و شفافیت انتخابات اولویت اصلی است و تمامی دستگاه‌های مرتبط باید در این مسیر نهایت اهتمام را داشته باشند.

وی افزود: انتخابات پیش‌ِرو به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد و بر همین اساس دستگاه‌های متولی از جمله وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت و مخابرات باید تمهیدات لازم برای پشتیبانی فنی و افزایش ظرفیت‌های ارتباطی را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با اشاره به نقش مدیریت شهری و روستایی در این عرصه، مطرح کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند با برگزاری نشست‌های هدفمند، وظایف و الزامات اجرایی را برای همکاران خود تبیین نمایند.

وی تاکید کرد: کمیسیون‌های حفاری در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همکاری لازم را با مخابرات و زیرساخت جهت توسعه فیبر نوری و ارتقای پهنای باند به‌عمل آورند.

گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.