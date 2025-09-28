\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0633\u0648\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f\u0646\u062f\u00a0 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0648\u0627\u0646\u0639 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f\u060c \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u062b\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n