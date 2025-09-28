پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم، اگر ورزشگاه پر شود من خوشحالترین مرد روی زمین هستم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پیش از بازی با الوحده امارات در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، اظهار داشت: فردا باید بازی بسیار مهمی را انجام بدهیم. حریف بعدی هم از امارات است. تیم سر و شکل دار و با سازماندهی خیلی خوبی هستند. ما هم کیفیت خودمان را داریم و در ورزشگاه خانگی خود انتظار داریم با حضور هواداران بازی خوبی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محرومیت دوماگوی دروژدک و مصدومیت مهدی ترابی چه برنامهای برای این پست دارد؟ گفت: انتظار دارید برنامهام را لو بدهم؟ من برنامههایم را به شما نمیگویم. شاید بعدا.
دراگان اسکوچیچ با امتناع از صحبت درباره داوری، افزود: جایش نیست که درباره داوری صحبت کنم. قطعا ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد، در مورد داوران ایرانی هم ممکن است این اتفاق رخ دهد. صحبتهای چند روز قبل من در رابطه با اشتباهات بزرگی بود که حتی توسط VAR چک نمیشوند. بازی قبلی اشتباه داوری رخ نداد.
سرمربی تراکتور درباره روند شکست ناپذیری تیم الوحده، گفت: من اینجا نیستم که درباره رکوردها صحبت کنم. این آمار نشان دهنده کیفیت حریف است، اما من تمرکزم را روی بازی فردا و نحوه بازی تیمم میگذارم. حضور هواداران باعث خوشحالی ماست. اگر ورزشگاه پر شود من خوشحالترین مرد روی زمین هستم. از همین جا دعوت میکنم که به کنار ما بیایند و با تشویقهایشان به ما دلگرمی بدهند. در ۱۰ ماه گذشته در طول ۹۰ دقیقه تنها در دو بازی باختهایم.
وی در واکنش به شناخت مورایس از او، گفت: من سعی میکنم خودشناسی کنم. خودم نمیتوانم بگویم که خودم را کامل میشناسم، اما آقای مورایس ظاهراً مرا از خود من بیشتر میشناسند. شاید به آن خوبی که او مرا میشناسد من او را نشناسم.
تیم های تراکتور ایران و الوحده امارات در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (۷ مهر) در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم خواهند رفت.