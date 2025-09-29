پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه هفتم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
شاهرود
خیابان ۱۷ شهریور و کوچه بهزیستی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
خیابان ساحلی شمالی حدفاصل کوچه هشتم الی چهارراه غفاری از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲.۳۰
بلوار شهید مطهری، شهرک گلبرگ و ابتدای خیابان ساحلی شمالی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰
بلوار شهید باهنر و خیابان شهید بهرامیان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
شهرکهای فجر و همت از ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۵.۳۰