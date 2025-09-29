به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود

خیابان ۱۷ شهریور و کوچه بهزیستی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

خیابان ساحلی شمالی حدفاصل کوچه هشتم الی چهارراه غفاری از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲.۳۰

بلوار شهید مطهری، شهرک گلبرگ و ابتدای خیابان ساحلی شمالی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۳۰

بلوار شهید باهنر و خیابان شهید بهرامیان از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰

شهرک‌های فجر و همت از ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۵.۳۰