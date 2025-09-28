به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در این همایش با برنامه‌هایی همچون قرائت شعر حماسی، خاطره گویی یاد و خاطره‌ شهدای دفاع مقدس گرامی داشته شد.

فرماندهان دوران جنگ بویژه سردار نعمان غلامی و سردار نورالهی هم به بررسی ابعاد جنگ ۱۲ روزه پرداختند.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در این مراسم مهمترین وظیفه‌ امروز رزمندگان دوران جنگ را جهاد تبیین در خصوص وضعیت کنونی کشورمان در دنیا عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: دشمنان روی مردم حساب باز نکرده بودند و حضور سریع و مسلح شدن مردم و رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه ، برنامه‌ریزی دشمن را ناکام گذاشت.

سردار حسینی بیان کرد: در مقایسه دوران دفاع مقدس با جنگ ۱۲ روزه می‌بینیم که در هر دو مقطع «فرماندهی شجاع و حضور مردم» نقش محوری در دفاع داشت و ما مدافع و پیروز بودیم.

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان همچنین اضافه کرد: امروز جنگ مبتنی بر فناوری‌های نوین سایبری، موشکی و هوایی است و نیرو‌های مسلح کشور در همه این عرصه‌ها فعال‌اند.