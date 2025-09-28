کمیته امداد امام خمینی: نه هزار و ۷۰۰ دانش آموز زیر پوشش این نهاد در استان مرکزی زندگی می‌کنند.

نه هزار و ۷۰۰ فرصت انجام کار خیر با بازگشایی مدارس

نه هزار و ۷۰۰ فرصت انجام کار خیر با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زنگ عاطفه‌ها با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند در اراک نواخته شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی به خبرگزاری صداوسیما گفت: جشن عاطفه‌ها از ۲۲ شهریور ماه در نقاط مختلف استان برگزار شده و برگزاری این جشن‌ها تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

عبادی افزود: در استان مرکزی نه هزار و ۷۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند که همزمان با آغاز سال تحصیلی تمام این دانش آموزان لوازم التحریر، لباس و ملزومات مدرسه را دریافت کردند.