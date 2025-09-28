هنرستانهای جوار صنعت سرفصلهای آموزشی را تغییر میدهند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی، حرفهای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش امروز، یکشنبه در مراسم افتتاح یک باب هنرستان مهارت بنیان رضوی (ایران ماهر) گفت: اجرای طرح «ایران ماهر» با مشارکت صنایع، گامی به سوی افزایش مهارت است.
احمد آقامحمدی با بیان اینکه تغییرات ساختاری در حوزه آموزشهای مهارتی برای پاسخگویی به نیازهای آتی بازار کار انجام میشود، نسبت به آینده نیروی انسانی کشور ابراز نگرانی کرد و افزود: بی توجهی به حوزه فنی حرفهای، کار و دانش و آموزش مهارت، ما در بحث نیروی انسانی حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت دچار مشکل میکند.
مدیر کل دفتر آموزش فنی، حرفهای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در توسعه آموزشهای مهارتی، اظهار داشت: در کشور، ۵۰ درصد و در خراسان رضوی، ۶۰ درصد برای توسعه مهارت هدفگذاری و در مسیر تحقق اهداف گامهای بزرگی برداشته شده است.
آقا محمدی با اشاره به مهمترین تحولات صورت گرفته در پی تصویب آییننامههای جدید در زمینه ایجاد هنرستانهای جوار صنعت بیان کرد: در این راستا طرح «همنوا» بر پایه اشتراکگذاری ظرفیتهای هر دو طرف، با هدف رشد و توسعه آموزشهای مهارتی و نیز گسترش عدالت آموزشی تدوین شده است.
وی به پیگیری طرح همنوا برای ایجاد هنرستانهای وابسته و همچنین تدوین اطلس مهارتی اشاره کرد و افزود: در این برنامه ۸۴۹ شرکت، کارخانه و صنعت شناسایی شدهاند و قرار است تا پایان برنامه، هنرستان جوار صنعت ایجاد کنند.
این مسئول ادامه داد: اساسنامه هنرستانهای جوار صنعت به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد شده است و درصورت تصویب، بخشی که هنرستان جوار را ایجاد میکند، میتواند ۲۴ واحد درسی را متناسب با ماموریتهای خود تغییر دهد و سرفصلها را متناسب با صنعت طراحی و اجرا کند.
آقا محمدی مزایای ورود به هنرستانها را دو موضوع اساسی دانست و افزود: تمام ویژگیهای شخصیتی هنرجویان متناسب با هم رشد میکند، بنابراین تربیت تکساحتی در هنرستان به هیچ وجه نخواهیم داشت ودر صورت یادگیری صحیح مهارتها، اشتغال تمام هنرجویان در همه رشتهها تضمین خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که الگوهایی مانند هنرستان مهارتبنیان رضوی (ایران ماهر) شناسایی شوند و با استفاده از ظرفیتها و اشتراکات سازمان فنی و حرفهای و آموزش و پرورش، این مسیر توسعه در سال تحصیلی آینده ادامه یابد.
در این مراسم مرکز فنیوحرفهای هیئتامنایی شهید سلیمانی و هنرستان وابسته مهارت بنیان رضوی، به طور همزمان در این فضای آموزشی افتتاح شدند و مورد استفاده دانشآموزان ناحیه ۵ مشهد قرار گرفتند.
طرح ملی «ایران ماهر» در قالب برنامهای جامع با همکاری بخش خصوصی و با هدف ایجاد تحول در حوزه آموزش مهارتی در کشور اجرا میشود.
طرح «همنوا» به منظور به اشتراکگذاری ظرفیت آموزشی بین سازمان فنی و حرفهای و آموزش و پرورش خراسان رضوی در حال اجرا است و مرکز مهارتآموزی سردار سلیمانی و همچنین هنرستان مهارت بنیان رضوی در این طرح در مرحله اول، در پایه دهم تعداد ۹۲ هنرجو در چهار رشته تحصیلی خیاطی لباس شب و عروس، آشپزی و قنادی، تولید و توسعه پایگاههای اینترنتی و حسابداری، پذیرش کردهاند.
بنا به پیش بینی مسئولان آموزش و پرورش خراسان رضوی، در دو سال آینده، سه پایه آموزشی در این مدارس مستقر و ۴۰۰ هنرجو در این مرکز پذیرش میشوند.
هنرستان وابسته مهارت بنیان رضوی (ایران ماهر)، در ناحیه ۵ آموزش و پرورش مشهد واقع است.
خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز است که حدود ۹ درصد جمعیت دانشآموزی کشور را تشکیل میدهند.