به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار بر فراز استان تا پنج روز آینده همراه با افزایش غبار صبح‌گاهی به ویژه در مناطق صنعتی و مرکزی است.

مینا معتمدی ادامه داد: براین اساس آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در نواحی مرکزی غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت:همچنین از بعدازظهر چهارشنبه وزش باد به نسبت شدید تا شدید در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که در نواحی مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، ادامه داد: امروز دمای شهر اصفهان بین ۱۶ تا ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی افزود: بویین میاندشت نیز با دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان است.