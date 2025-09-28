پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال الوحده امارات گفت: من عاشق هواداران تراکتور هستم، آنها واقعاً پرشور و باانرژی هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال الوحده امارات در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور در چارچوب مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۵، اظهار داشت: موجب خوشحالی است که دوباره در ایران هستیم و قرار است مقابل باشگاه بزرگ تراکتور بازی کنیم. درباره مسابقات باید بگویم که خوشبختانه ما بازیها را خیلی خوب شروع کردیم و یک برد مهم برابر الاتحاد کسب کردیم. همانطور که میدانید هر بازی داستان خودش را دارد و باید به بازی فردا به شکل جدید نگاه کنیم. ما از تراکتور شناخت خیلی خوبی داریم. آنها مربی خیلی خوبی دارند و در دفاع و حمله قوی هستند.
وی افزود: من عاشق هواداران تراکتور هستم. آنها واقعاً پرشور و باانرژی هستند. فردا جمعیت قابل توجهی از بازی استقبال خواهند کرد و قطعاً از ابتدا تا آخر بازی به حمایت از تیمشان خواهند پرداخت. اینکه هواداران، ورزشگاه را پر میکنند و از تیم محبوبشان حمایت میکنند صحنههای زیبایی را شکل میدهد. وقتی این چند مورد را کنار هم میگذاریم بازی جذابتر میشود، البته میدانیم که فردا بازی بسیار دشواری پیش رو داریم.
ژوزه مورایس گفت: ما مسابقات آسیایی و شرایط سخت آن را میدانیم، همانطور که گفتم هر بازی داستان خودش را دارد. ما تمام تلاشمان را میکنیم تا در سطح آسیا تبدیل به یک تیم خوب شویم، مسابقاتی که در آن قرار داریم اصلاً آسان نیست و از بهترینهای آسیا در آن حضور دارند و هر تیمی در مسابقات سعی میکند بهترین خودش را ارائه کند، چون بهترینها حضور دارند و ما هم باید در هر مسابقه بهترین خودمان را نشان دهیم، چون در بالاترین سطح مسابقات آسیا شرکت کردیم.
سرمربی تیم فوتبال الوحده با اشاره به حضورش در فوتبال ایران، افزود: فوتبال ایران را از ابعاد مختلف میشناسم و این موضوع میتواند دست برتر را از آن ما کند. همانطور که میدانیم هر بازی داستان خودش را دارد. تراکتور تیم باشخصیتی است و در دفاع خیلی قوی و در حمله خیلی خطرناک است. تمرکز ما روی آرامش تیم است و امیدواریم با تمرکز زیاد بازی خودمان را انجام دهیم. طبیعتاً تماشاگران فشار خواهند آورد، اما سعی میکنیم بازی خودمان را انجام بدهیم.
وی گفت: باور من این است که تیم ما جوان و بااستعداد است. هدف ما رشد و توسعه کلی بازیکنان است تا بتوانیم از پتانسیلشان حداکثر استفاده را بکنیم. امیدوارم بازیکنان بتوانند خودشان را نشان بدهند، ولی روی شخص تکیه نمیکنیم. آرزوی من این است که تمام بازیکنان بهترین خودشان باشند تا تیم ما بهترینِ خودش شود.
مورایس درباره ناکامی خود برابر تراکتور در تبریز، افزود: دوباره باید اشاره کنم که هر بازی داستان خودش را دارد. نتیجه بازی فردا را نمیدانم، برد و باخت بستگی به شرایط دارد. برابر تراکتور، باخت، برد و مساوی هم داشتهام. تراکتور تیم خیلی خوبی است، ولی این مسابقه جزو لیگ ایران نیست و داوران هم ایرانی نیستند. باید نتیجه در زمین رقم بخورد، نه با مشکلات داوری. امیدوارم بازی خوبی را شاهد باشیم. فوتبال همیشه منصفانه نیست و همیشه تیم لایق برنده نمیشود. نکته مهم آمادگی روانی است. با داوران بینالمللی مختلفی در مسابقات مختلف بازی داریم و باید از ابعاد مختلف با آمادگی روانی پیش برویم.