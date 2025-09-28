دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست با رؤسا و هیئت امنای دانشگاه‌های استان اصفهان، بر لزوم تحول جدی در حکمرانی فرهنگی و علمی کشور تأکید کرد و دانشگاه‌ها را «پیشران» این تغییرات خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، با هدف هم‌افزایی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای علمی و دانشگاهی برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور برگزار گردید.

تفاوت حکمرانی و حکومت‌داری

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش ابتدایی سخنان خود در این نشست با اشاره به وظیفه شورا برای تبدیل شدن به «قرارگاه فرهنگی کشور» (بر اساس فرمان رهبری)، از تدوین الگوی «قرارگاه فرهنگی» خبر داد و گفت: «با الگوگیری از سیره بزرگان نظامی مانند شهید باقری، این الگو تدوین شده تا بتوانیم خلأهای دانشی در زمینه حکمرانی فرهنگی را برطرف کنیم.»

وی بخشی از مشکلات کنونی را ناشی از عدم مراجعه به اسناد بالادستی و قوانین موجود دانست و بر اهمیت تفکیک میان «حکمرانی» و «حکومت‌داری» تأکید کرد.

فقه کوانتومی در دستور کار حوزه و دانشگاه

خسروپناه مهم‌ترین چالش‌های آینده را در حوزه فناوری‌های نوین دانست و مسئولیت پاسخگویی به پرسش‌های فقهی و فلسفی فناوری‌هایی چون فناوری کوانتوم و هوش مصنوعی را متوجه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها دانست.

وی با اشاره به منطق متفاوت کوانتوم نسبت به منطق ارسطویی، تصریح کرد: «باید با جدیت به حوزه فقه کوانتومی ورود کنیم؛ چرا که منطق کوانتوم مبتنی بر صفر و یک نیست و نظام حکمرانی ما باید برای آن آماده باشد.»

برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی اصفهان

دبیر شورا همچنین در خصوص اسناد بالادستی، وضعیت تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی را تشریح کرد. او افزود: «برش استانی برای قم و گیلان آماده شده است و برش استانی برای استان اصفهان نیز در دست تهیه و تکمیل نهایی قرار دارد.»

به گفته وی، تدوین اسناد ملی مانند سند موسیقی و سند صنایع دستی با مشارکت وسیع نخبگان، متخصصین و مردم صورت گرفته و سند محله‌محوری در حوزه‌های اجتماعی نیز در مراحل اولیه تدوین قرار دارد.

انتقاد از تولید سالانه ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار

خسروپناه در پایان، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای اصفهان، از جمله سید حسن نیلفروشان، به انتقاد از وضعیت برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: «چگونه می‌توانیم سالانه ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید کنیم اما هیچ اقدام تحریمی و بازدارنده‌ای در قبال آن نداشته باشیم؟ این نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به مسائل اساسی فرهنگی و اجتماعی است.»

در پایان این نشست، رؤسای دانشگاه‌های استان اصفهان بر ظرفیت‌های بالای این استان برای کمک به اجرای برنامه‌های فرهنگی دولت در سطح ملی تأکید کردند.