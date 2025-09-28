پخش زنده
کارشناس بازارهای مالی گفت: قیمت نفت خام برنت روز جمعه با ۱ درصد افزایش به ۷۰.۱ دلار در هر بشکه رسید و در نهایت بزرگترین رشد هفتگی خود طی بیش از سه ماه اخیر را با افزایش بیش از ۴ درصد ثبت کرد.
حمید درعلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره دلایل افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی گفت: این جهش قیمتی عمدتاً ناشی از تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بود؛ از جمله حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه که منجر به کاهش صادرات گازوئیل و بنزین روسیه و ایجاد کسری عرضه در چندین منطقه شد. افزون بر این، فشارهای سیاسی آمریکا و ناتو، بهخصوص تهدید به تحریمهای جدید و ترغیب کشورهای مختلف به کاهش خرید نفت روسیه، باعث تشدید روند افزایشی قیمتها شدند. با این حال، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه که میتواند به تدریج بین ۲۳۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز به بازار جهانی اضافه کند، از عواملی است که ممکن است به تعدیل این روند کمک کند.
وی افزود: در بازار گاز طبیعی آمریکا، قیمتها گرچه در پایان هفته کمی کاهش یافت و به ۳.۱۶ دلار در هر میلیون بیتییو رسید، ولی در کل هفته نزدیک به ۱۰ درصد رشد را تجربه کرد.
درعلی گفت: فلزات گرانبها نیز در این شرایط حائز توجه هستند. طلا علیرغم افزایش ارزش دلار و بازده اوراق خزانهداری آمریکا، در سطح بالاتر از ۱۷۵۰ دلار در هر اونس باقی ماند؛ موضوعی که شاید متناقض به نظر برسد، اما نگرانیها درباره سیاستهای تجاری آمریکا، از جمله تعرفههای سنگین بر داروها و تجهیزات پزشکی و مواضع سختگیرانهتر در قبال روسیه، موجب تقویت تقاضای ایمنی برای طلا شده است.
در عین حال، بهبود شاخصهای اقتصادی داخلی آمریکا باعث کاهش فشار افزایشی طلا شده است. نکته جالبتر آن است که خریدهای طلا توسط بانک خلق چین و نگرانیها درباره بدهیهای دولت آمریکا و استقلال فدرال رزرو، نشان میدهد طلا همچنان نقش مهمی در سبد دارایی سرمایهگذاران بینالمللی دارد.
کارشناس بازارهای مالی در ادامه گفت: نقره، فلز گرانبهای دیگری که کاربرد صنعتی بالایی دارد، به رکورد ۱۴ ساله بیش از ۲۵ دلار برای هر اونس رسید. این رشد قیمت ناشی از ترکیبی از انتظارات کاهش نرخهای بهره واقعی، محدودیت عرضه فیزیکی و تقاضای قوی در صنایع خورشیدی، خودروهای برقی و الکترونیک است. نقره عمدتاً محصول جانبی استخراج فلزات پایه است و به همین دلیل تولید آن به سختی قابل افزایش است. طبق پیشبینیها، کسری ساختاری در بازار نقره همچنان در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت که باید جدی گرفته شود.
این کارشناس اظهار کرد: قیمت مس نیز در هفتههای اخیر به حدود ۴.۷۵ دلار در هر پوند رسید که بالاترین سطح در دو ماه گذشته محسوب میشود. این رشد بیشتر به دلیل توقف تولید معدن مس در اندونزی بود که پس از وقوع حادثه سیل و کشته شدن دو کارگراتفاق افتاد. علاوه بر این، اعتراضات کارگری و تعلیق عملیات معدن مس در پرو نیز به نگرانیهای عرضه افزوده است.
درعلی در پایان گفت: این روندها نشان میدهند بازارهای کالایی و انرژی در نقطه حساسی قرار دارند که کوچکترین تغییرات ژئوپلیتیکی، اقتصادی یا عرضه میتواند تأثیرات قابل توجه و سریعی بر قیمتها و روند بازارها داشته باشد.