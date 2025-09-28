پخش زنده
۱۸ استان همزمان با اصفهان، آثار حاضر در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را اکران میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، پس از ۶ سال، طبق برنامهریزیها قرار است، فیلمهای این دوره از جشنواره همزمان با اصفهان، در ۱۸ استان روی پرده برود.
استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد برای اکران آثار جشنواره تدارک دیدهاند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.