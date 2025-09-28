کمک یک خانواده شهید به آموزش و پرورش بردسکن
خانواده یک شهید دفاع مقدس در روستای شفیعآباد شهرستان بردسکن، ۵۰۰ میلیون ریال به آموزش و پرورش این شهرستان کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت: خواهران شهید «رضا سلطانی» این کمک ارزشمند را برای حمایت از توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگی شهرستان انجام دادند.
حبیبالله حاجیزاده افزود: این اقدام نشاندهنده روحیه ایثار و مشارکت خانوادههای معظم شهدا در ارتقای نظام تعلیم و تربیت است و امیدواریم چنین مشارکتهایی الگویی برای سایر خیران و خانوادههای ایثارگر در حمایت از آموزش و پرورش باشد.
شهید رضا سلطانی، دوازدهم تیر ۱۳۴۵، در روستای شفیع آباد شهرستان بردسکن متولد و در بیست و پنجم مرداد ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در منطقه مهران، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد.