مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در هفته گذشته، به صورت دورهای و ششماهه بر ۱۶ طرح واگذاری اراضی ملی در شهرستانهای بوشهر و دیر نظارت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی افزود: این نظارتها هر شش ماه یک بار با هدف رعایت دقیق ضوابط واگذاری اراضی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام میشود.
وی گفت: بازدید میدانی و بررسی مستندات مربوط به ۱۶ طرح در شهرستانهای بوشهر و دیر با موفقیت انجام شد.
مدیر امور اراضی استان افزود: این اقدامات باعث حفظ حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی میشود و از توسعه ناپایدار و تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری میکند.
مشایخی با اشاره به اینکه عوامل نظارتی با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستانها پیگیری روند درست اجرای طرحها را به صورت مستمر دنبال میکنند افزود: این بازدیدها نقش کلیدی در حفظ امنیت برنامههای واگذاری و پیشرفت طرحهای ملی داشته و مردم و کشاورزان را از سلامت روند بهرهبرداری از اراضی مطمئن میسازد.