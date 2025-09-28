به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی افزود: این نظارت‌ها هر شش ماه یک بار با هدف رعایت دقیق ضوابط واگذاری اراضی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی انجام می‌شود.

وی گفت: بازدید میدانی و بررسی مستندات مربوط به ۱۶ طرح در شهرستان‌های بوشهر و دیر با موفقیت انجام شد.

مدیر امور اراضی استان افزود: این اقدامات باعث حفظ حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی می‌شود و از توسعه ناپایدار و تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

مشایخی با اشاره به اینکه عوامل نظارتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها پیگیری روند درست اجرای طرح‌ها را به صورت مستمر دنبال می‌کنند افزود: این بازدید‌ها نقش کلیدی در حفظ امنیت برنامه‌های واگذاری و پیشرفت طرح‌های ملی داشته و مردم و کشاورزان را از سلامت روند بهره‌برداری از اراضی مطمئن می‌سازد.