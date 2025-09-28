پخش زنده
معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) با هدف توسعه همکاریهای مشترک در عرصه تبلیغات بینالمللی و معرفی جاذبههای گردشگری کشور، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهمنامه همزمان با دومین روز از هفته گردشگری، با حضور انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی و کاپیتان حسین خانلری، مدیرعامل ایرانایر به امضا رسید.
محسنیبندپی در این مراسم با تأکید بر اهمیت همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت گردشگری و حملونقل هوایی اظهار کرد: ایرانایر میتواند شریک راهبردی ما در معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران به جهانیان باشد.
او افزود: ایران با تمدنی کهن، میراث تاریخی ارزشمند و ظرفیتهایی همچون گردشگری سلامت، مقصدی جذاب برای گردشگران جهانی است. مهمترین ابزار برای جذب گردشگر، اطلاعرسانی و تبلیغات مؤثر است و در این مسیر، تولید محتوای چندزبانه و بهرهگیری از ظرفیتهای پروازی ایرانایر نقشی کلیدی دارد.
معاون گردشگری همچنین با اشاره به تخصیص اعتبارات قابلتوجه به بخش گردشگری گفت: ۵۰ همت تسهیلات به این بخش اختصاص یافته که میتواند پشتوانهای مهم برای توسعه زیرساختها و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی گردشگری باشد.
کاپیتان حسین خانلری مدیرعامل ایرانایر هم با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای مشارکت فعال در برنامههای توسعه گردشگری کشور تصریح کرد: اگر نهادهای متولی در حوزه گردشگری همگرایی بیشتری داشته باشند، آینده این صنعت در ایران درخشان خواهد بود. ایرانایر با سابقهای موفق در حملونقل مسافری، خود را متعهد به ایفای نقش در این مسیر میداند.
او با اشاره به مذاکرات ایرانایر با سفرای کشورهای مختلف برای گسترش همکاریهای گردشگری افزود: برنامهریزی کردهایم پروازهای خود را به مقاصد جدید بهویژه در اروپا توسعه دهیم. تشکیل کارگروه مشترک میان ایرانایر و معاونت گردشگری میتواند گامی عملی برای افزایش جذب گردشگر و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی باشد.
خانلری همچنین خاطرنشان کرد: تقویت صنعت گردشگری نه تنها به افزایش درآمد و ارزآوری منجر میشود، بلکه نقش مستقیمی در رشد تولید ناخالص ملی دارد و ایرانایر با تمامی ظرفیتهای خود در خدمت تحقق این هدف ملی است.