ویژه برنامه خانواده ایران ؛ گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از رادیو قزوین
ویژه برنامه خانواده ایران تا هفتم مهر، هر شب به مدت ۴۰ دقیقه بهصورت زنده از رادیو قزوین پخش میشود تا یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم را زنده نگه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رادیو قزوین با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه "خانواده ایران" را هر شب میهمان خانههای مردم خواهد بود تا یاد و خاطره شهدا را زنده نگه دارد. این برنامه که با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره ایثارگریهای شهدا تولید شده است، به روایت زندگی شهدای گرانقدر میپردازد.
"خانواده ایران" نمایشی از زندگی پنج شهید دوران دفاع مقدس، شامل شهدای جنگ ۱۲ روزه، یک شهید مدافع حرم و دو شهید دفاع مقدس را به تصویر میکشد. در یکی از برنامههای اخیر، زندگی شهید امیرحسین قاسمی، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، روایت شد. این برنامه هر شب در یکی از نقاط خاطرهانگیز استان قزوین به نمایش در میآید تا فضایی معنوی و یادآور دوران دفاع مقدس را برای مخاطبان ایجاد کند.
در این راستا، مردم روستای رادکان تاکستان میزبان عوامل این برنامه بودند. امشب نیز، واحد سیار و تیم فنی "خانواده ایران" در اقبالیه مستقر خواهند شد تا با همراهی مردم شهیدپرور این منطقه، یاد و خاطره شهید مدافع حرم، زکریا شیری را گرامی بدارند.
هم استانیهای عزیز میتوانند هر شب ساعت ۱۹ (هفت شب) شنونده این برنامه ارزشمند از رادیو قزوین باشند و در فضایی معنوی، با رشادتها و ایثارگریهای شهدا تجدید پیمان کنند. این برنامه فرصتی مغتنم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است.