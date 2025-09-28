پخش زنده
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۵۰ دانش آموز استان در مرحله کشوری چهل و سومین جشنواره فرهنگی هنری فردا به عنوان برگزیده معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمود حسنی توابع افزود: جشنواره فرهنگی و هنری یکی از خاستگاهها برای بروز استعدادهای هنری دانش آموزان است که دانش آموزان بتوانند خود و آثار خلق شده خود را به معرض دید قرار دهند و همچنین در رشتههای گروهی حس اعتماد به نفس و تمرین کار گروهی خود را بالا ببرند.
وی اضافه کرد: دانش آموزان استان در این جشنواره در رشتههای هنرهای نمایشی، آوایی، آفرینش ادبی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای تجسمی حضور پر رنگ داشتند که ۵۰ دانش آموز توانستند مقام برگزیده را به خود اختصاص دهند.
حسنی توابع ادامه داد: همچنین دو گروه نمایشی دانش آموزی استان بوشهر نیز در این جشنواره مقام شایسته تقدیر کشور را از آن خود کردند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: از همه دانشآموزان استان که در این جشنواره فرهنگی هنری مقام اول تا سوم رشتههای مختلف را کسب کردهاند تا پایان مهر تجلیل خواهد شد.