مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد گیلان گفت: هدف ما زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر (ع) است که باید شرایط آن در جامعه فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در همایش تجلیل از خادمان و خیران موکب امیرالمومنین علی (ع) شهرستان رودبار که با سخنرانی سید محمدحسین صفوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی گیلان و حضور مسئولان شهرستانی و مردم در سالن سینما زیتون شهر رودبار برگزار شد، از عوامل اجرایی برپایی این موکب تجلیل شد.

سید محمدحسین صفوی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد گیلان در این مراسم گفت: هدف ما زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی عصر (ع) است و برای رسیدن به این هدف، باید شرایط آن در جامعه فراهم شود.

وی در سالروز شهادت سید حسن نصرالله و یارانش گفت: شخصی غیر از سیدحسن نصرالله که رهبر معظم انقلاب ایشان را نصرالله بزرگ خطاب کردند، نمی‌توانست اینچنین در دنیا تاثیر گذار باشد به طوری که شخصیت وی در تاریخ ثبت شد.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد گیلان گفت: امر موکب داری کاری سخت، اما عاشقانه است و خادمان موکب، خالصانه و با تمام وجود برای رضایت خداوند تلاش می‌کنند.

سید محمدحسین صفوی با بیان اینکه قرار گرفتن در مسیر خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) رضایت خداوند را در دنیا و آخرت به دنبال دارد، گفت: هدف نهایی این تلاش‌ها ایجاد تمدن نوین اسلامی و ایستادن در مقابل صفاتی مانند بی رحمی، جاهلیت، دنیا پرستی و ظلم است که در جهان امروز مشاهد می‌شود و اربعین همیشه وجود دارد تا آرمان انبیا و اولیای خداوند در طول تاریخ محقق شود.

وی اضافه کرد: دشمنان امروز می‌خواهند اسلام را حذف کنند و با امپراطوری‌های بزرگ رسانه‌ای نگذراند پیام اسلام شنیده شود، اما مردم با بیداری اسلامی، پیام اربعین را شنیده‌اند و دل‌های آن‌ها در سراسر جهان به هم متصل شده است.