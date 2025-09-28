پخش زنده
سه بازیکن از استان همدان به اردوی تیم ملی سپک تاکرا دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «حسین حسنآبادی»، «افشین احمدوند» و «رضا چهاردولی» از استان همدان، به همراه ۲۱ بازیکن دیگر به این اردو دعوت شدند.
اردوی آمادگی تیم ملی سپک تاکرا، اواخر آبان امسال برگزار خواهد شد.
تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی مالزی آماده میشود.
بیشتر بدانیم:
سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال است که بهجای دست از پا برای گذراندن توپ از تور استفاده میشود.
این بازی از ورزشهای بومی جنوب شرق آسیا است.