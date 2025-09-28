امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۷/۰۶

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۶- ۱۶:۳۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
واکنش مردم به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
چالش‌های قطعات یدکی بدون شناسه در بازار
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خسوف در بیروت
خسوف در بیروت
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
مقایسه تحریم‌ها
مقایسه تحریم‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۰۳
خبرهای مرتبط

احتمال بارش‌های پراکنده از چهارشنبه در استان زنجان

فردا ۷ مهر، آسمان قم صاف است

افزایش نسبی دمای هوا در اردبیل

هشدار زرد هواشناسی برای خیزش گرد و خاک

ادامه روند افزایشی دمای هوا در خراسان جنوبی

استقرار جو پایدار تا اواخر هفته در آذربایجان غربی

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 