رئیس کل دادگستری استان یزد از صدور ۲ هزار و ۱۴۹ فقره حکم جایگزین حبس در ۵ ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی با تاکید بر اهمیت صدور احکام جایگزین حبس در اصلاح و بازپروری مجرمان افزود: این احکام ۳۵ درصد محکومیتهای استان را تشکیل میدهد و شامل جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تحت مراقبت، نظارت از طریق سامانههای الکترونیک، محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به خدمات عمومی رایگان میشود.
وی با بیان اینکه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میتواند نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندانها داشته باشد، تصریح کرد: دادستانها باید با دقت بیشتری پروندهها را مورد بررسی قرار داده و علل کاهش صدور اینگونه آرا را مشخص و با همفکری روسای حوزههای قضایی حتی المقدور موانع را مرتفع کنند تا مشخص شود آیا نوع پروندهها یا سایر عوامل باعث کاهش صدور این آرا شده است؟
رئیس کل دادگستری استان همچنین از تعیین تکلیف هزار و ۷۸ پرونده با ۳ هزار و ۹۱۲ ردیف کالا به ارزش بیش از ۵ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال در انبارهای اموال تملیکی استان در این مدت خبر داد و گفت: همچنین در این مدت هزار و ۳۳۷ ردیف کالا در قالب ۳۰۶ پرونده به ارزش ۱۸ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند.