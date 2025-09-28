طرح سلاله‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشناسازی دانش آموزان با مباحث دفاع مقدس و مقاومت در مدارس آذربایجان غربی اجرامی‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس استان از آغاز اجرای طرح سلاله‌ها در مدارس استان خبر داد و گفت: این طرح امروز با حضور مادر شهید «رضا خلف خانی» و جمعی از مسئولین در مدرسه دخترانه گل نرجس افتتاح شد.

سپهری هدف از برگزاری طرح سلاله‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشناسازی دانش آموزان با مباحث دفاع مقدس و مقاومت عنوان کرد.

وی افزود: امسال این طرح در بیش از ۵۰ مدرسه استان اجرا شده است و مادران، همسران و خواهران شهدا با حضور در این مدارس سیره زندگانی شهدا را تبیین کردند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس استان گفت: دفاع مقدس آذربایجان غربی حاوی رشادت ها، عملیات‌ها و مبارزات وصف ناپذیر زنان و مردان و حتی نوجوانانی است که باید به زیبایی برای نسل امروز روایت شود تا برای همیشه در حافظه تاریخ جاودانه بماند.