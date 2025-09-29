به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: براساس استاندارد‌ها میانگین مدت زمان رسیدن به محل حادثه ۳ تا ۵ دقیقه است که البته به مسافت ترافیک و نوع حادثه هم بستگی دارد این درحالیست که در شهر اصفهان این میانگین به ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه می‌رسد.

باقری افزود: تا سال ۱۴۱۰، تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی از ۲۸ ایستگاه به ۴۰ ایستگاه افزایش پیدامی کند.

وی گفت: روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر با تلفن ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس گرفته می‌شود که بخشی از این تماس‌ها منجر به امدادرسانی تیم‌های عملیاتی در محل حادثه می‌شود و به بخشی هم مشاوره ایمنی داده می‌شود.