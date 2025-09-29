به مناسبت روز آتش نشانی وایمنی
۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث
۷۰۰ نیروی پیشگیری ایمنی و عملیاتی در ۲۸ ایستگاه شهر اصفهان در لباس آتش نشانی به مردم در حوادث امدادرسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: براساس استانداردها میانگین مدت زمان رسیدن به محل حادثه ۳ تا ۵ دقیقه است که البته به مسافت ترافیک و نوع حادثه هم بستگی دارد این درحالیست که در شهر اصفهان این میانگین به ۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه میرسد.
باقری افزود: تا سال ۱۴۱۰، تعداد ایستگاههای آتش نشانی از ۲۸ ایستگاه به ۴۰ ایستگاه افزایش پیدامی کند.
وی گفت: روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر با تلفن ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس گرفته میشود که بخشی از این تماسها منجر به امدادرسانی تیمهای عملیاتی در محل حادثه میشود و به بخشی هم مشاوره ایمنی داده میشود.
۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث ۷۰۰ نیروی آتش نشانی در خدمت به مردم اصفهان درحوادث