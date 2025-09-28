به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال ۳۲ درخواست تغییر کاربری اراضی در استان ثبت شد که ۲۹ مورد آن به منظور ساخت مزرعه نیروگاه خورشیدی است.

وی اضافه کرد: بقیه درخواست‌های ثبت شده با هدف ساخت دو مورد مجتمع خدمات رفاهی، یک مورد کارگاه تولید انواع جعبه و محفظه پلاستیکی و یک مورد نیز مزرعه پرورش میگو است.

مشایخی ادامه داد: همچنین شش ماهه نخست سال ۴۱۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی به مساحت ۷۰.۹ هکتار در استان بوشهر شناسایی شد که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۳ مورد از آن اعمال قانون و قلع و قمع شدند و به مابقی نیز با هدف برطرف کردن ایرادات قانونی تذکر کتبی در قالب اخطاریه از سوی این نهاد با همکاری دستگاه‌های مربوطه صادر شد.

وی اظهار داشت: بیشترین تغییر کاربری غیر مجاز زمین در شهرستان دشتستان با ۱۸۰ قطعه و بالاترین مساحت نیز مربوط به شهرستان دیلم با مجموع ۴۰ هکتار در ده قطعه است.

وی عنوان کرد: این شمار ساخت و ساز غیر مجاز در ۴۳۹ قطعه انجام گرفته است.