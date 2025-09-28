به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که در قالب ویدیوکست و با حال‌وهوایی متفاوت نسبت به برنامه‌های مرسوم تلویزیونی ساخته شده، نگاهی تحلیلی و هنری به آثار و جریان‌هایی دارد که در بستر رسانه و هنر، با ظلم، استعمار و امپریالیسم جهانی مقابله کرده‌اند.

علیرضا محمدخانی تهیه کننده این برنامه باحضور در استودیو شبکه خبر گفت: واژه مقاومت، واژه‌ای نیست که یک شبه برای یک ملت یا امت حادث شود، حتما باید ان ملت طی سال‌های مختلف تحقیر شده باشند زیر چکمه‌های ظلم و ستم قرار گرفته باشند طعم تلخ پشیمانی از پشت بزرگشان نبودن را بچشند تا برسند به آن نقطه که درد و رنج و ظلمی را که بر آنها حادث شده است با استفاده از یک سری آثار هنری به گوش دیگران برسانند.

محمد خانی ادامه داد: در یک سری جوامع استبداد سفت‌تر و بسته‌تر بوده و فقط ان هنر بسنده می‌شده به یک سری گرافیتی‌های روی دیوار یا اشعار ولی یک سری از جوامع که فضا بازتر بوده، توانسته به موسیقی، سینما، تئاتر و هنر‌های تجسمی برسد، کلیت هنر مقاومت در همین جملات خلاصه می‌شود « صدای ناله کسی که مورد ظلم واقع شده ولی در قالب آثار هنری»

وی ادامه داد: کلمه مقاومتی که ما به کار می‌بریم صرفا مقاومت در منطقه خودمان نیست؛ مقاومت در منطقه خودمان بالاترین نوع مقاومت است، ولی ما در اثار مختلف آمریکای لاتین چرخی زدیم، آثار اروپا، افریقای شمالی، حتی آسیای شرقی سعی کردیم که یک اقتباسی بگیریم، حتی اثاری که یک سنبلی برای دیگر ملت‌ها هستند مثلا یک موسیقی در شیلی داریم که در ایران به «برپا خیز» معروف شده اصل آن برای مقاومت شیلی بوده که بعد‌ها در انقلاب خودمان هنرمندان ایرانی از آن تاثیر گرفتند و «برپاخیز» را ساختند.

تهیه کننده برنامه نقش افزود: با جمع بندی که داشتیم در فصل اول به موسیقی و سینما پرداختیم البته که ما هم هنر‌های تجسمی و هم تئاتر و هم سرود را داشتیم ولی قالب برنامه‌های ما موسیقی و سینما بوده است، روایت ما در این برنامه کاملا تاریخ ایران است و سعی کردیم که نسبت به این آثار یک سیر تاریخی داشته باشیم و توانستیم یک پیوستگی خوبی با آثار قدیم و آثار جدید امروزی ایجاد کنیم.

وی درباره پرداخت برنامه هم گفت: قالب این برنامه جزء اولین برنامه‌های ویدئو کست‌های تولیدشده سازمان است، البته قبل از ما هم بوده و بعد از ما هم خیلی هست ولی برنامه ما جزء خط شکن‌ها بوده ما سعی کردیم که یک اقتباس خوبی بگیریم از یک سری از فرم‌های فضای مجازی که مردم خیلی به آن روی آوردند، این فرم‌ها کوتاه و مختصر است ولی مفید است، زیاده گویی هم ندارد و سعی می‌کند که خیلی سریع و صریح به موضوع بپردازد، ماسعی کردیم که این قالب فضای مجازی را تلویزیونی کنیم، ما سعی کردیم این برنامه را روی قصه و داستان جلو ببریم تا برای مردم جذاب باشد.

محمد خانی درباره انتخاب موضوعات گفت: ما از مهر پارسال که برنامه کلید خورد، طرحی ارائه دادیم که شاید حال عمومی جامعه قدری محزون است و داستان ایستادگی و مقاومت برای مردم شاید دوباره باید برای مردم تکرار شود تا یک مقدار حس ایستادگی و مقاومتشان بالاتر رود، ما چند ماهی پیش تولید داشتیم تا اوایل سال ۱۴۰۴ تولید مان آغاز شد.

انتخاب موضوعات ما از طرف گروه کارگردانی و گروه خانواده انتقال داده می‌شود به گروه سردبیری و سردبیرمان با پژوهش به مطالب می‌رسد.

وی در پایان گفت: ویدئو کست که تولیدش طبیعتا راحت‌تر است ولی در آوردن آن فضا کار سختی است، مثلا برای دکور برنامه سه ماه وقت گذاشتیم، از نظر محتوایی هم ما خیلی دچار سختی و چالش بسیاری بودیم چرا که ما خیلی از خط قرمز‌هایی را که تا به حال در سازمان بازگو نشده بود، بازگو کردیم و به آن پرداختیم.