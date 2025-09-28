پخش زنده
۵۰ سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان برای اشتغال به شهرک صنعتی کاویان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد شهرستان فریمان در حاشیه نشست با مدیر شهرک صنعتی کاویان فریمان، گفت: کمیته امداد در راستای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان تحت حمایت، ۵۰ سرپرست خانوار را برای اشتغال به این شهرک صنعتی معرفی کرده است.
حسن فتحعلیان هدف از این اقدام را بهره مندی این سرپرستان خانوار از فرصتهای شغلی و کسب درآمد پایدار اعلام کرد و افزود: این اقدام، پاسخی عملی به نیاز معیشتی خانوادهها و ارتقای استقلال اقتصادی آنها است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز با همکاری مدیران و مسئولان شهرک صنعتی، پیگیریهای لازم برای تکمیل و ساخت طرح های مسکن مددجویان انجام شد تا این خانوادهها بتوانند در محیطی امن و پایدار زندگی کنند.
فتحیان گفت: تفاهم نامهای برای اجرای طرح رویداد کارآفرینی ویژه دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد هم امضا شده است تا پرورش مهارتها و استعدادهای شغلی دانشآموزان و ایجاد نگاه مثبت به آینده شغلی آنها، مسیر توسعه فردی و اقتصادی را برایشان رقم بزند.