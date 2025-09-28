به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جهانبخش صیادی گفت: روز گذشته ماموران یگان امداد این فرماندهی در راستای برقراری نظم و امنیت حین گشت زنی در سطح شهر، ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین را مشاهده و با استفاده از شگرد خاص پلیسی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی بیشتر متوجه می‌شوند موتورسیکلت‌ها از نوع هوندا ۱۳۰۰ سی سی و هوندا ۴۰۰ سی سی فاقد مدارک مثبته گمرکی و قاچاق است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های توقیفی را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص موتورسیکلت‌ها توقیف و ۲ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.