عشایر تویسرکان ۶۳ شهید در راه دفاع از مردم، مهین اسلامی تقدیم کردند که شهید سردار نورعلی رحمتی، از شهدای تویسرکان یکی از این بزرگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید سردار نورعلی رحمتی در سال ۱۳۲۹ در تویسرکان به دنیا آمد، در دوران طاغوت برای برپایی نظامی با ارزش‌های والا، خطر کرد و مردم را به تظاهرات دعوت می کرد.

با شروع تهاجم رژیم بعث عراق برای دفاع از مردم و کشور عازم جبهه شد و به دلیل نبوغ جنگی و شجاعت فرماندهی گردان انصارالمومنین از تیپ نبی اکرم به او محول شد.

ابوالقاسم رحیمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و همرزم شهید گفت: با توجه به روحیه بالایی که داشت در سرکشی به رزمندگان، روحیه مجاهدت را به آنها تزریق میکرد.

وقتی از قمربانو رحمتی همسر شهید پرسیدیم چرا اجازه حضور همسرت در جبهه را دادی گفت که اگر من نروم و دیگری نرود چه کسی با دشمن بجنگد و همین شد که ۸ سال در دفاع مقدس شرکت کرد.

این بانوی فداکار و صبور، اخلاق نیک، توجه به مسجد و تلاش برای کمک به خانواده و دوستان را از ویژگی‌های همسر شهیدش عنوان کرد.

این سردار ۳۷ ساله بود که در آغاز تهاجم منافقی در شروع عملیات مرصاد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

بخشی از گفته‌های شهید نورعلی: آقا جان اگر در واقعه کربلا نبودیم تا با یزید بجنگیم، اما در این دوران برای یاری فرزندت، خمینی کبیر هستیم و اکبر‌ها و علی اصغر‌ها دادیم تا راه زیارت قبر مطهرت باز کنیم.

سعید رضوانی مسئول نمایندگی امور عشایری استان در تویسرکان از تقدیم ۶۳ شهید و ۹۰ جانباز توسط عشایر استان گفت و افزود: به راستی عشایر ذخایر انقلاب‌اند.