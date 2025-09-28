پخش زنده
پیش ثبتنام از متقاضیان سفر به سرزمین وحی در حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرایند پیش ثبت نام از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ از نیمه دوم مهر ماه کلید خواهد خورد و اولویتها در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
فرایند پیش ثبتنام از افراد دارای اولویت تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ با مراجعه واجدین شرایط به سامانه my.haj.ir و بهصورت غیرحضوری است و متقاضیان میتوانند از اولویت تشرف خود از طریق این درگاه مطلع شوند.
تمامی دارندگان فیش ثبت نامی حج تمتع علی الخصوص متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آتی (۱۴۰۵) باید از هم اکنون به سامانه یاد شده مراجعه و نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات فردی خود اقدام کنند.