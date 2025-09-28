پخش زنده
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شهر و بافت تاریخی میبد را واجد ارزشهای ثبت جهانی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد ابراهیم زارعی با تأکید بر اهمیت شهر تاریخی شارستان میبد و آثار به جای مانده از دوران کهن گفت: کهن دژ، شارستان، قنوات، خانههای قدیمی و مساجد و سایر اقلام این مجموعه، نشاندهنده تداوم معماری و شهرسازی پیش و پس از اسلام است که در کمتر جایی از کشور میتوان مشابه آن را یافت.
او افزود: حیات زنده بشری در بافت تاریخی این شهر همچنان جریان دارد و این امر، ارزشهای مادی و معنوی آن را دو چندان کرده است. این مجموعه شهری با دارا بودن ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی و تاریخی، شایسته ثبت در فهرست آثار جهانی یونسکو است.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: حفاظت و احیای این بافت تاریخی نیازمند همکاری تمامی دستگاهها و مردم محلی است تا بتوانیم این میراث ارزشمند را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.