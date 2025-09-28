با مشارکت گروههای جهادی
بهسازی و زیباسازی ۵۴ مدرسه در مناطق کم برخوردار بردسکن
با مشارکت گروههای جهادی، عملیات بهسازی و زیباسازی ۵۴ مدرسه در مناطق کمبرخوردار شهرستان بردسکن انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن گفت: این اقدام در قالب طرح شهید عجمیان و با مشارکت بسیج دانشآموزی و گروههای جهادی انجام شد.
حبیبالله حاجیزاده با اشاره به اهمیت ارتقای محیطهای آموزشی در مناطق محروم، تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فضای آموزشی مطلوبتر، افزایش انگیزه تحصیلی دانشآموزان و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری در میان نوجوانان است.
به گفته وی این طرح جهادی، نمونهای از همافزایی نهادهای مردمی و آموزشی در راستای عدالت آموزشی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار شهرستان بردسکن به شمار میرود.