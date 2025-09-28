پخش زنده
مدیر کل انتقال خون لرستان از راه اندازی نخستین مرکز اهدای خون در بیمارستان امام خمینی شهرستان چگنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه به خدمات سلامت گفت:پایگاه اهدای خون شهدای چگنی هم اکنون با سه تخت فعال در بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان چگنی تجهیز و بهصورت یک روز در هفته آماده پذیرش اهداکنندگان است.
علی سوری، راهاندازی مرکز اهدای خون شهدای چگنی را اقدامی حیاتی در تأمین خون و فرآوردههای خونی سالم برای بیماران منطقه عنوان کرد و افزود: ۱۴ پایگاه و مرکز اهدای خون در استان فعال و آماده پذیرش اهدا کنندگان خون هستند.