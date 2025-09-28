به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه به خدمات سلامت گفت:پایگاه اهدای خون شهدای چگنی هم اکنون با سه تخت فعال در بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان چگنی تجهیز و به‌صورت یک روز در هفته آماده پذیرش اهداکنندگان است.

علی سوری، راه‌اندازی مرکز اهدای خون شهدای چگنی را اقدامی حیاتی در تأمین خون و فرآورده‌های خونی سالم برای بیماران منطقه عنوان کرد و افزود: ۱۴ پایگاه و مرکز اهدای خون در استان فعال و آماده پذیرش اهدا کنندگان خون هستند.