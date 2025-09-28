فرمانده انتظامی بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت موتورسیکلت و کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اعلام خبر انهدام باند سارقان موتورسیکلت گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، مأموران موفق به شناسایی مخفیگاه سارقان شدند و پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه، سه سارق حرفه‌ای و یک مالخر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بهشهر با اشاره به اعتراف متهمان در بازجویی‌های فنی اظهار داشت: اعضای این باند به ۱۵ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند و مالخر نیز جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ قلی‌پور همچنین از کشف تعدادی از موتورسیکلت‌های مسروقه و تحویل آن‌ها به مال‌باختگان خبر داد و گفت: پلیس با جدیت با سارقان و عوامل مرتبط با سرقت برخورد خواهد کرد.

وی در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: هنگام پارک موتورسیکلت، ضمن خاموش کردن آن، از قفل چرخ، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر تجهیزات بازدارنده استفاده کنید تا از وقوع سرقت پیشگیری شود.