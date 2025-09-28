پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب تهران در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه یک تهران، بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پروندههای قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی دادستان تهران، یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ با حضور در دادسرای ناحیه یک، با دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی قرار گرفت و توصیهها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان دادسرا ارائه کرد.
وی در بازدید از بخشهای مختلف دادسرا بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پروندههای قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعملهای بایگانی تأکید کرد.
دادستان تهران همچنین در دیدار و گفتوگو با قضات و کارکنان اداری با ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، به درخواستها و مشکلات آنان، رسیدگی و توصیه کرد: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه همت خود را درجهت رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها مصروف دارند.
صالحی در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، با استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواستهای مطرح شده صادر کرد.
دادستان تهران در پایان این بازدید، به تعدادی از نیروهای دادسرای ناحیه یک که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخصهای برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیر اعطا کرد.