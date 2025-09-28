فیلم سینمایی «قهرمان» از شبکه نمایش سیما و سفر به سرزمین مقاومت در مستند «کوله بر دوش» از شبکه مستند روانه پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «قهرمان»، با روایتی پرهیجان از بازسازی رابطه پدر و پسری در دل رقابت‌های نفس‌گیر پیست مسابقه، یکشنبه شب از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

«قهرمان» به کارگردانی جود برانون یکشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم درباره جک پیرمردی است که بعد از سال‌ها پسر خود ری را پیدا می‌کند.

ری یک راننده ماشین‌های مسابقه در پیست خاکی است و سعی دارد بعد ازسال‌ها رابطه خود را با پدر از نو بسازد.

در روز مسابقه، جک برای تماشای مسابقه پسرش به پیست می‌رود، در طول مسابقه خودروی یکی از رقبا به خودرو ری برخورد کرده و ...

گری گراهام، اندرو چنی، ایزایا استراتون، ری رید، رابرت آمایا، کامرون آرنت، فیث رنه کندی، لیندسی اسپارکس و تارین نیوبورن در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

علاقه‌مندان به درام‌های ورزشی می‌توانند «قهرمان» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند.

مستند «کوله بر دوش»

مستند «کوله بر دوش»محصول مشترک از محمدمهدی خالقی و وحید فرجی، امشب حوالی ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این مستند میدانی که در لبنان تصویربرداری شده، قصه مردی ایرانی را روایت می‌کند که در روز‌های دشوار جنگ، عزم جهاد در کنار گروه‌های مقاومت می‌کند و همراه با مردم این سرزمین، تجربه‌ای تازه از زیستن در دل بحران و ویرانی را از سر می‌گذراند.

روایت پرتعلیق «کوله بر دوش» مخاطب را به سفری پرکشش می‌برد که سرنوشت قهرمان آن به زیبایی به تصویر کشیده شده است.

«کوله بر دوش» با رویکردی انسانی و واقع‌گرایانه، تصویری متفاوت از روز‌های جنگ لبنان و ایستادگی مردم این کشور در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد؛ روایتی که به واسطه حضور مستقیم گروه سازنده در میدان نبرد، رنگ و بویی مستند و تأثیرگذار یافته است.

مخاطبان شبکه مستند می‌توانند با تماشای این مستند، شاهد روایت‌هایی ناگفته از ایثار، همراهی و انتخاب‌های دشوار یک مسافر ایرانی در دل جنگ باشند.