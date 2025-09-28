جریمه بیش از ۴۰۰ هزار خودرو و ابطال بیش از هزار معاینه فنی در نیمه نخست امسال
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره رصد وضعیت معاینه فنی وسایل نقلیه گفت: در شش ماهه نخست سال، بیش از ۶۴۹ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر، مشمول جریمه شدند و بالغ بر ۱۶۰۰ معاینه فنی در ۶ ماه نخست ابطال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۶۹ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر توسط پلیس راهور تهران بزرگ جریمه شدند؛ آماری نگران کننده که زنگ هشدار را برای ایمنی و سلامت هوای شهر به صدا در آورده است.
سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان این که بالغ بر ۱۶۰۰ معاینه فنی در ۶ ماه نخست ابطال شده است، بیان کرد: در شش ماهه نخست سال بیش از ۴۶۹ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر، مشمول جریمه شدند. این آمار نشاندهنده ضرورت توجه بیشتر رانندگان به الزامات قانونی و ایمنی وسایل نقلیه است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه معاینه فنی خودروها یکی از مهمترین ابزارهای کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه، ایمنی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی است، گفت: خودروهایی که بدون معاینه فنی در سطح شهر تردد میکنند، نه تنها خطرات جدی برای خود و دیگر رانندگان ایجاد میکنند، بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.
سردار موسوی پور در مورد زمان بندی معاینه فنی خودروها، افزود: خودروهای سواری شخصی، پس از گذشت ۴ سال از تاریخ تولید، باید سالانه معاینه فنی دریافت کنند. خودروهای عمومی (تاکسی، اتوبوس، وانت و…)، از سال اول تولید، موظف به دریافت معاینه فنی بهصورت ششماهه هستند.
وی همچنین درباره مراحل معاینه فنی و نقصهای رایج آن، گفت: در مراکز معاینه فنی، خودروها از نظر فنی و زیستمحیطی بررسی میشوند. برخی از مهمترین مواردی که در این آزمونها بررسی میشوند عبارتند از سیستم ترمز که به بررسی عملکرد ترمزهای جلو و عقب، تعادل ترمزها و میزان اصطکاک میپردازد. همچنین سیستم تعلیق و فرمان که برای کنترل سلامت کمکفنرها، فرمانپذیری و عدم وجود لقی یا صداهای غیرعادی است. در خصوص لاستیکها سلامت، ساییدگی، عمق آج و یکسان بودن سایز لاستیکها مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص چراغها و علائم هشدار نیز بررسی عملکرد چراغهای جلو، عقب، ترمز، راهنما و چراغهای مهشکن صورت میگیرد.
موسوی پور در ادامه بیان کرد: دیگر مراحل معایینه فنی بررسی آلودگی هوا است که به اندازهگیری میزان آلایندگی گازهای خروجی اگزوز و دودزا بودن خودرو میپردازد و مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین نشت روغن و سوخت، که نشتی از موتور، گیربکس، سیستم سوخترسانی و هیدرولیک بررسی میشود. بدنه و شاسی کنترل سلامت بدنه، نبود خوردگی شدید یا شکستگی در شاسی نیز بررسی میشود.
وی تاکید کرد: در صورت وجود نقص در هر یک از این موارد، خودرو مردود شده و مالک موظف است نسبت به رفع ایرادات و مراجعه مجدد اقدام کند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: معاینه فنی یک الزام قانونی و اخلاقی است. پلیس با استفاده از دوربینهای هوشمند و گشتهای میدانی، بهصورت مستمر خودروهای فاقد معاینه فنی را شناسایی و جریمه میکند. در کنار برخورد قانونی، ما به دنبال فرهنگسازی هستیم. رانندگان باید بدانند که معاینه فنی فقط یک برگه نیست؛ بلکه تضمینی برای سلامت خودرو و ایمنی سفر است.
سردار موسوی پور در پایان توصیه کرد: از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم پیش از پایان اعتبار معاینه فنی خودرو، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. مراجعه به مراکز معاینه فنی نهتنها زمانبر نیست، بلکه میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند. ایمنی، مسئولیت همه ماست.