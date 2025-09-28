ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت به مینسک

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای شرکت در اجلاس شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدار و رایرنی با همتای بلاروسی و بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این کشور، عصر امروز وارد مینسک پایتخت بلاروس شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در فرودگاه بین‌المللی مینسک مورد استقبال علیرضا صانعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و معاون وزیر صنعت بلاروس قرار گرفت.

شرکت در جلسه شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا، دیدار و مذاکره با «لیاخوویچ» وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلاروس، بازدید از کارخانجات ماشین سازی، حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی اینوپروم، سخنرانی در نشست شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا و دیدار با برخی مقامات ارشد بلاروسی، از برنامه‌های سفر وزیر صمت کشورمان در بلاروس خواهد بود.