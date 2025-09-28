دادستان عمومی و انقلاب تربت‌ جام و رئیس دادگاه بخش نصرآباد این شهرستان در مراسمی، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون قضایی اداره کل دادگستری خراسان رضوی در حکمی، «حیدر جهانی» را به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب تربت‌جام و «حجت الاسلام» امیرکافی مهدوی را به سمت رئیس دادگاه بخش نصرآباد این شهرستان معرفی کرد.

مراسم تکریم و معارفه مسئولان قضایی تربت‌جام با حضور مسئولان قضایی استان، فرماندار، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، فرماندهان نظامی و انتظامی، معتمدین و صالحان قضایی در تالار وحدت تربت جام برگزار شد.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در این مراسم، اخلاق‌مداری مسئولان را تضمین‌کننده آرامش و امنیت عمومی دانست و گفت: اگر مسئولان به فکر تثبیت عدالت، آرامش و اخلاق در جامعه باشند و اجرای خدمت با جوهره اخلاق همراه شود، خروجی آن، آرامش برای مردم خواهد بود.

حجت‌الاسلام مهدی بصیری افزود: در سایه آرامش و امنیت است که جامعه می‌تواند سیر صعودی خود را طی کند و به بالندگی برسد.

در بخش پایانی، معاون قضایی اداره کل دادگستری خراسان رضوی از زحمات و خدمات ۱۴ ساله حسن وزیری، دادستان قبلی تربت‌جام و خدمات شش ساله امیر شقایق، رئیس سابق دادگاه نصرآباد قدردانی و تشکر کرد و افزود: وجود جوهره اخلاق در خدمت این عزیزان، عامل موفقیت آنان بوده است و از خدمات این دو مسئول قضایی در مرکز استان استفاده خواهد شد.