پخش زنده
امروز: -
رسانههای اسرائیلی مدعی شدند یک پهپاد یمنی قبل از اصابت به هدف مورد نظر در بندر ایلات، رهگیری و سرنگون شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب عملیات پهپادی نیروهای مسلح یمن، عصر امروز یک پهپاد یمنی وارد بندر اشغالی ایلات شد.
بنا به گزارش رسانههای صهیونیستی، همزمان با ورود این پهپاد به اراضی اشغالی، بالگردهای اسرائیلی برای تعقیب آن به پرواز درآمدند.
عصر روز چهارشنبه گذشته، یک پهپاد یمنی با عبور از سامانههای پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی، به یک هتل در ایلات اصابت کرد. این عملیات که فقط با یک پهپاد انجام شد، تلفات بیسابقهای را از خود برجای گذاشت.
سامانههای پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی، با وجود رصد این پهپاد و چند اقدام برای انهدام این پهپاد، نتوانستهاند مانع از اصابت آن شوند که به زخمی شدن ۲۷ نفر از شهرکنشینان منجر شد.
«رامی ابو زبیده» تحلیلگر فلسطینی مسائل نظامی گفت از منظر دفاعی، ناکامی سیستمهای رهگیری و پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله «گنبد آهنین» و موشکهای رهگیر در ساقط کردن پهپاد یمنی به رغم شناسایی و شلیکِ پاسخ، ضعف این سامانهها در برابر پرندههای کمارتفاع و با ردپای راداری کم را نشان میدهد.
تحلیلگر امور نظامی ضربه پهپادی یمن به شهر ایلات (اُمّ الرشراش اشغالی) را نقطهعطفی در ماهیت تهدیدات پیش روی رژیم اسرائیل و فراتر از یک رویداد تاکتیکی ساده دانست.