مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو گفت: در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، پنجره خدمات الکترونیک یکپارچه صنعت آب و برق با قابلیتهای نوین از جمله دستیار هوشمند رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آزرم دهستانی منفرد، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو، با اشاره به حضور فعال این وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ اظهار کرد: وزارت نیرو بهعنوان یکی از بزرگترین دستگاههای خدمترسان کشور، بیش از ۱۲۶ خدمت الکترونیکی در حوزه آب و برق ارائه میدهد که از این میان، ۱۹ خدمت مرتبط با مدیریت منابع آب است. تمامی این خدمات در قالب یک پنجره واحد به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است.
وی افزود: حدود ۲۲ خدمت از جنس مجوزهای وزارت نیرو نیز از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه میشود و خوشبختانه وزارت نیرو جزو دستگاههای برتر در صدور مجوزها با حداقل تأخیر شناخته شده است. این مجوزها شامل حوزههای مختلفی همچون احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای حرارتی و مجوزهای بهرهبرداری از منابع آبی است.
دهستانی منفرد با اشاره به پیشرو بودن وزارت نیرو در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد: در حوزه معماری سازمانی، سند تحول و معماری سازمانی وزارت نیرو و بخش عمده صنعت برق تدوین شده و بخش آب نیز در حال آمادهسازی است. همچنین در زمینه حکمرانی دادهمحور، وزارت نیرو از سال ۱۴۰۰ اجرای این نظام را آغاز کرده و تاکنون چندین فاز آن عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه تحول دیجیتال نیز برنامههای صنعت آب و برق تدوین شده و بر اساس این اسناد، برنامههای عملیاتی طی سالهای آینده در شرکتهای زیرمجموعه پیادهسازی خواهد شد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت نیرو درباره برنامههای نمایشگاه الکامپ گفت: امسال پنج جلسه تخصصی در حوزههایی همچون استقرار نظام حکمرانی دادهمحور، ارائه سند تحول دیجیتال صنعت آب و برق، طرح خدمات هوشمند انرژی و ارائه طرح های آزمایشی سکوهای دیجیتال مشترکین برگزار میشود. همچنین رونمایی از پنجره خدمات الکترونیک یکپارچه صنعت آب و برق یکی از مهمترین برنامههای ما در این نمایشگاه است.
دهستانی منفرد اضافه کرد: پنجره خدمات یکپارچه به فناوریهای نوینی همچون دستیار هوشمند، چتباتها و قابلیت اتصال به شبکههای اجتماعی مجهز شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیادهسازی این دستاوردها، زیستبوم هوشمند خدمات وزارت نیرو شکل گرفته است که شامل مدیریت یکپارچه فرایندها، پایش هوشمند مصرف آب و برق، داشبوردهای مدیریتی و هوش تجاری مبتنی بر اطلاعات مکانی است. حذف کامل استعلامات کاغذی و استقرار گذرگاه تبادل داده (ESP) نیز موجب تعاملپذیری بیشتر سامانهها و ارائه سریعتر خدمات به مردم شده است.